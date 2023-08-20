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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 80 قذيفة مدفعية وعنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 80 قذيفة مدفعية، بما في ذلك ذخائر عنقودية، على مستوطنات في دونيتسك.

وقال بوشلين عبر على قناته على تليجرام: "أطلق العدو أكثر من 80 ذخيرة على مستوطناتنا، حيث استخدمت القوات الأوكرانية أنظمة مدفعية من عيار 122 ملم و 152 ملم و 155 ملم، بما في ذلك من الذخائر العنقودية".

وأسفر قصف أوكرانيا عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين، ولحقت أضرار بـ 13 منزلا سكنيا ومنشقتين لإمدادات الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في منطقة خيرسون، الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 33 قذيفة مدفعية على كازاشي لاجيري ومستوطنات أخرى في منطقة خيرسون خلال الليل.

وأوضح بيان سلطات خيرسون: "خلال الليل، واصلت القوات الأوكرانية قصف البنى التحتية المدنية في مستوطنات نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وكازاتشي لاجيري وأليوشكي وكارداشينكا وبيشانوفكا، حيث تم إطلاق ما مجموعه 33 قذيفة مدفعية.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

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