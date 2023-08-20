عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 280 جنديا.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة على دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مما أدى إلى مصرع أكثر من 280 جنديًا أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف: "في منطقة دونيتسك نجحت وحدات من مجموعة القتال الجنوبية، بدعم من الطيران العسكري وطيران الجيش، في صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كراسنوجوروفكا، وبيرفومايسكوي، وفيسيلوي، ومايوركس، وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". 

وأضاف أنه بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة خلال اليوم الماضي أكثر من 280 جنديًا قتلوا أو جرحوا، و6 ناقلات مشاة قتالية، ومدرعتان قتاليتان، وسيارتان، ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 ، وطائرة D-20، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

ووفقا لكوناشينكوف، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كونستانتينوفكا وإيفانو داريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في 24 ساعة.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة بـ لوجانسك

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا إيجور كوناشينكوف دونيتسك القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

في 24 ساعة.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة بـ لوجانسك

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ضغوط شديدة على القوات الجوية الروسية لمواجهة هجمات أوكرانيا.. تفاصيل

تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تصد كل هجمات الجيش الأوكراني

أوكرانيا تعلن تقدمها على القوات الروسية واسترجاع مستوطنة.. التفاصيل

ترشيحاتنا

تشكيل تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ