قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، مما أدى إلى مصرع أكثر من 280 جنديًا أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف: "في منطقة دونيتسك نجحت وحدات من مجموعة القتال الجنوبية، بدعم من الطيران العسكري وطيران الجيش، في صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كراسنوجوروفكا، وبيرفومايسكوي، وفيسيلوي، ومايوركس، وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف أنه بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة خلال اليوم الماضي أكثر من 280 جنديًا قتلوا أو جرحوا، و6 ناقلات مشاة قتالية، ومدرعتان قتاليتان، وسيارتان، ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777 ، وطائرة D-20، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

ووفقا لكوناشينكوف، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كونستانتينوفكا وإيفانو داريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.