بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت القوات الأوكرانية وعتادها العسكري في 153 منطقة خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في بيان له: "خلال الـ 24 ساعة الماضية ضربت الطائرات العملياتية التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الروسية، والقوات الصاروخية والمدفعية لتجمعات القوات الروسية، قوة بشرية ومعادية عسكرية للعدو في 153 منطقة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية الكسندر سافتشوك، الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت أكثر من 10 جنود أوكرانيين ودمرت قاذفة قنابل يدوية في معارك بالمدفعية في منطقة جنوب دونيتسك خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح سافتشوك، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية: "حقق قائد فصيلة المدفعية الملازم أول مارات أوسانوف من لواء البندقية الآلية التابع لمجموعة بتل جروب العسكرية أهداف ضرب مواقع العدو في أحد أقسام الخطوط الأمامية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأضاف أنه خلال المعارك تمكن أفراد المدفعية بقيادة أوسانوف من تدمير مدفعين أوكرانيين في ظل وابل مستمر من القوات الأوكرانية وتدمير فريق من قاذفة قنابل آلية محمولة على حامل ثلاثي القوائم وأكثر من عشرة مسلحين.