عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت القوات الأوكرانية وعتادها العسكري في 153 منطقة خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في بيان له: "خلال الـ 24 ساعة الماضية ضربت الطائرات العملياتية التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الروسية، والقوات الصاروخية والمدفعية لتجمعات القوات الروسية، قوة بشرية ومعادية عسكرية للعدو في 153 منطقة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجموعة بتل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية الكسندر سافتشوك،  الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت أكثر من 10 جنود أوكرانيين ودمرت قاذفة قنابل يدوية في معارك بالمدفعية في منطقة جنوب دونيتسك خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح سافتشوك، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية: "حقق قائد فصيلة المدفعية الملازم أول مارات أوسانوف من لواء البندقية الآلية التابع لمجموعة بتل جروب العسكرية أهداف ضرب مواقع العدو في أحد أقسام الخطوط الأمامية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأضاف أنه خلال المعارك تمكن أفراد المدفعية بقيادة أوسانوف من تدمير مدفعين أوكرانيين في ظل وابل مستمر من القوات الأوكرانية وتدمير فريق من قاذفة قنابل آلية محمولة على حامل ثلاثي القوائم وأكثر من عشرة مسلحين.

ضغوط شديدة على القوات الجوية الروسية لمواجهة هجمات أوكرانيا.. تفاصيل

تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تصد كل هجمات الجيش الأوكراني

القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا القوات الأوكرانية العملية العسكرية الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

ضغوط شديدة على القوات الجوية الروسية لمواجهة هجمات أوكرانيا.. تفاصيل

تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تصد كل هجمات الجيش الأوكراني

أوكرانيا تعلن تقدمها على القوات الروسية واسترجاع مستوطنة.. التفاصيل

بقصف عنيف.. القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر باهظة في الأرواح والمعدات

بطائرات مسيرة.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على بيلجورود

القوات الأوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

بعد تقدم القوات الروسية فيها.. مدينة بشمال شرق أوكرانيا توصي بإجلاء المدنيين

ترشيحاتنا

الصحة: مجموعة الـ20 تختتم فعالياتها بإقرار ضرورة المساواة بين الدول في الأمن الصحي

تريزيجيه يغيب عن معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

كنز تمتلكه مصر تحدث عنه الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية | ما قصته ؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ