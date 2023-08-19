تقرير استخباراتي بريطاني: القوات الروسية تصد كل هجمات الجيش الأوكراني

واصلت القوات الأوكرانية تقدمها في الجنوب على طول مجرى نهر موكري يالي، حيث تقوم بالتواجد في قرية أوروزين في مواجهة مقاومة روسية شديدة ، وفقًا لتقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية .

في الشمال ، واصلت القوات الروسية صد الهجمات في منطقة كوبيانسك لكنها لم تحقق تقدمًا ملحوظًا.

على طول الجبهة ، يواجه كلا الجانبين تحديات فلا يوجد تقدم حاسم، حيث تواجه أوكرانيا دفاعا قويا.



من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن القوات الأوكرانية قد تفشل في استعادة مدينة ميليتوبول الاستراتيجية جنوب شرق روسيا التي تسيطر عليها روسيا خلال هجومها المضاد.

تخضع ميليتوبول للسيطرة الروسية منذ مارس 2022 ولديها طرق وسكك حديدية تستخدمها قوات روسيا لنقل الإمدادات إلى المناطق التي تسيطر عليها.

كان المسؤول الأمريكي ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، يستشهد بتقرير استخباراتي .

يتماشى التوقع إلى حد كبير مع وجهة نظر واشنطن بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

بينما يرى محللون أنه فشل بالفعل أو على الأقل في طريقه لذلك.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من التقرير والتقدم المحدود تجاه ميليتوبول ، تعتقد الولايات المتحدة أنه لا يزال من الممكن تغيير النظرة القاتمة.

