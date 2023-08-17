أوكرانيا تعلن تقدمها على القوات الروسية واسترجاع مستوطنة.. التفاصيل

أعلنت القوات الأوكرانية ،اليوم الخميس، نجاحها على الجبهة الجنوبية الشرقية حيث حررت مستوطنة واحدة في اليوم السابق.

وأعلنت أوكرانيا استعادة قرية أوروزين من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتعتبر أوروزين ، الواقعة على أطراف منطقة دونيتسك ، أول قرية تقول كييف إنها استعادت السيطرة عليها منذ 27 يوليو ، في علامة على التحدي الذي تواجهه أوكرانيا في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وقال المتحدث العسكري اندريه كوفاليوف للتلفزيون الوطني الأوكراني أن القوات الأوكرانية نجحت في تحرير اتجاه جنوب اوروزين.

ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وتقول كييف إن هجومها المضاد يتقدم بوتيرة أبطأ مما تريد بسبب حقول الألغام الروسية الشاسعة وخطوط الدفاع الروسية المعدة.

تسيطر روسيا على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومعظم منطقة لوهانسك ومساحات كبيرة من مناطق دونيتسك وزابوريزهزيا وخيرسون.