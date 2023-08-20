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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضغوط شديدة على القوات الجوية الروسية لمواجهة هجمات أوكرانيا.. تفاصيل

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، أن قيادة القوات الجوية الروسية من المرجح أن تتعرض لضغوط شديدة لمواجهة الهجمات داخل روسيا.

وأوضحت الدفاع البريطانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد على منصة "إكس"، أن الضربات العميقة داخل روسيا مهمة من الناحية الاستراتيجية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزا أوكرانيا بشكل شبه مؤكد على افتراض أنه لن يكون لها تأثير مباشر يذكر على الروس.

وأشارت إلى هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف موسكو بانتظام، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضًا تقارير متزايدة عن صواريخ SA-5 GAMMON التي تضرب روسيا.

ولفتت إلى أن هذه الصواريخ التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والذي يبلغ وزنه 7.5 طن وطوله 11 مترًا قد تقاعد من دوره في الدفاع الجوي في مخزون أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أنه يستخدم الآن كصاروخ باليستي للهجوم الأرضي.

وأكدت الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن يقع الضغط بشكل خاص على العقيد الجنرال فيكتور أفضالوف، رئيس أركان القوات الجوية والفضائية، حيث لا يزال نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفيكين غائبًا، ويشتبه في أنه تم اعتقاله فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاجنر في يونيو 2023.

وما يزال الغموض يحيط بمصير سوروفيكين في الوقت الذي رفض فيه الكرملين الرد على الأسئلة ذات الصلة، كما نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اعتقال هذا الجنرال قائلاً إنها مجرد شائعات.

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