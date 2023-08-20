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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 24 ساعة.. القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية خطيرة بـ لوجانسك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية،  جنرال إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، إن طائرات ومدفعية مجموعة القتال الغربية الروسية نجحت في صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية فى اتجاه كوبيانسك.

وأوضح كوناشينكوف: "نجحت الطائرات والمدفعية والوحدات التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية في صد 6 هجمات وهجمات مضادة للعدو بالقرب من أولشانا وسينكوفكا وإيفانوفكا في منطقة خاركوف وكذلك في نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوجانسك الشعبية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووفقا له، فقد الجيش الأوكراني ما يصل إلى 60 جندي خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى مركبتين مشاة قتاليتين و3 مركبات للأغراض العسكرية ونظام مدفعي Gvozdika مزود بمحرك ومدفع هاوتزر D-30.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار في منطقة بيلجورود الروسية بعد ظهر اليوم الأحد بعد محاولة هجوم مماثلة في وقت سابق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار.

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