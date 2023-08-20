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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس لدينا أسلحة..

أوكرانيا تعترف بعدم قدرتها على مجابهة القوات الروسية "وجها لوجه"

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفادت صحيفة "الإيكونوميست"، اليوم الأحد، بأن الدول الغربية تتوسل إلى أوكرانيا لشن هجمات مباشرة "وجها لوجه" ضد القوات الروسية، لكن الجيش الأوكراني يرفض ولا يملك الأسلحة اللازمة لذلك.

وأشارت "الإيكونوميست"، نقلا عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن القوات الأوكرانية لم تتسلم سوى 60 دبابة من طراز ليوبارد الألمانية فقط، رغم من تعهد الدول الأوروبية بتقديم المئات منها، كما أن المدرعات المتخصصة في إزالة الألغام غير متوفرة بأعداد كافية لدي كييف.

وأضاف المصدر الأوكراني: "نحن ببساطة لا نملك ما يكفي من الموارد لشن هجمات مباشرة استجابة لطلبات الغرب الذي يتوسل إلينا للقيام بذلك".

وعلى جانب آخر، أشار سيرجي ليششينكو، المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أن عدم وصول الأسلحة التي وعد بها الغرب محبط ومثبط للهمم.

وبحسب المصدر العسكري الأوكراني، فإن القيادة العسكرية في كييف كانت تؤجل بدء الهجوم المضاد بسبب حقول ألغام القوات المسلحة الروسية وغياب الغطاء الجوي، لكن الدخول في هدنة الآن يعني "صراعا مؤجلا".

كما قالت الصحيفة في تقريرها، إن الكثيرين من فئة الشباب في أوكرانيا يشعرون بثقل الحرب، أما أولئك الذين أرادوا القتال فقد تطوعوا منذ مدة والتحقوا بالجيش، في حين أن أوكرانيا حاليا تجند بشكل رئيسي أولئك الذين لا يريدون القتال.

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