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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من هولندا بشأن تسليم مقاتلات إف 16 الأمريكية إلى أوكرانيا

مقاتلات إف 16
مقاتلات إف 16

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأحد، أن هولندا ستسلم مقاتلات إف 16 الأمريكية إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب البلاد.

وقال روته أمام زيلينسكي بعد يومين من إعطاء الولايات المتّحدة موافقتها على تسليم هولندا والدنمارك مقاتلات إف 16 أمريكيية لـ كييف إن هولندا والدنمارك تلتزمان بتسليم مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم.

كما أكدت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، أن الدنمارك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وقالت الخارجية الدنماركية في بيان لها: "تشمل الشروط، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف 16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المقرر وصول طائرات إف 16 فور تدريب الطيارين والمهندسين في الجيش الأوكراني على استخدامها.

وقال أن عدد هذه الطائرات يصل إلى 42 طائرة مؤكدا: "هذه ليست سوى البداية".

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