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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

42 طائرة.. زيلينسكي يحدد موعد وصول مقاتلات إف-16 من هولندا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المقرر وصول طائرات إف-16 فور تدريب الطيارين والمهندسين في الجيش الأوكراني على استخدامها.

وقال زيلينسكي على حسابه بمنصة "إكس": "اليوم ، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا بطائرات إف -16".

وأوضح أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، بشأن تزويد بلاده بطائرات إف-16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بمجرد أن يكمل الطيارون والمهندسون تدريبهم.

وقال أن عدد هذه الطائرات يصل إلى 42 طائرة مؤكدا: "هذه ليست سوى البداية".

وكان روته أعلن أن بلاده ملتزمة بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16 بمجرد استيفاء شروط النقل، حسب صحيفة “جارديان” البريطانية.

ووصل الرئيس الأوكراني إلى هولندا لعقد اجتماع مع روته، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الهولندية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 من قبل هولندا والدنمارك.

وكشف زيلينسكي جدول أعماله خلال زيارته إلى هولندا اليوم الأحد قائلا عبر "تيليجرام": "وصلت مع السيدة الأولى والفريق إلى هولندا. كالعادة سنجري محادثات جوهرية مع رئيس الوزراء مارك روته".

وأضاف أن القضية الرئيسية هي تسليم مقاتلات F-16 لأوكرانيا لحماية الشعب الأوكراني من قصف روسيا وجعله أقوى.

ولفت "كما يتضمن جدول الأعمال قمة السلام العالمي، وصيغة السلام، وتقديم روسيا إلى العدالة".

 

زيلينسكي هولندا وأوكرانيا

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