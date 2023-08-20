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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد موافقة واشنطن .. الدنمارك تعلن 4 شروط لتسليم أوكرانيا مقاتلات إف 16

مقاتلات إف 16
مقاتلات إف 16

أكدت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الأحد، أن الدنمارك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف 16 الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وقالت الخارجية الدنماركية في بيان لها: "تشمل الشروط، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف 16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المقرر وصول طائرات إف 16 فور تدريب الطيارين والمهندسين في الجيش الأوكراني على استخدامها.

وقال زيلينسكي على حسابه بمنصة "إكس": "اليوم ، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لـ أوكرانيا بطائرات إف  16".

وأوضح أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته، بشأن تزويد بلاده بطائرات إف 16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بمجرد أن يكمل الطيارون والمهندسون تدريبهم.

وقال أن عدد هذه الطائرات يصل إلى 42 طائرة مؤكدا: "هذه ليست سوى البداية".

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