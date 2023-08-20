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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل سيتم تسليم مقاتلات إف-16؟ زيلينسكي يصل إلى هولندا

زيلينسكي يصل إلى
زيلينسكي يصل إلى هولندا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الهولندية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع روته في قاعدة جوية عسكرية بمدينة أيندهوفن.

وتأتي الزيارة بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 من قبل هولندا والدنمارك.

ولذلك من المتوقع أن يتضمن جدول الأعمال تدريبًا تجريبيًا على طائرات F-16 وتسليمها.

وكان مسئول أمريكي قال إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

زيلينسكي مارك روته زيارة زيلينسكي لهولندا

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