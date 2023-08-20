الرئيس الشيشاني يعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في محور أوريخوف| تفاصيل

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في محور أوريخوف بمقاطعة زابوروجيا، حيث دمرت قوات أحمد الشيشانية الجنوبية عشرات المعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.

وقال قديروف عبر حسابه بتطبيق “تليجرام”: "هنالك تجمهر كبير لقوى حلف الناتو والمعدات العسكرية الغربية في محور أوريخوف، وتمكنت قواتنا من التصدي لهجمات النازيين الأوكرانيين بنجاح".

وأضاف الرئيس الشيشاني، أن وحدة الطائرات المسيرة في كتيبة أحمد الشيشانية الجنوبية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية تشارك نتائج أعمالها، حيث تمكن رجالنا من الاستحواذ على عشرات معدات العدو المدمرة، وهذا في اتجاه أوريخوف فقط".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تعاود في كل مرة السير بنفس النهج وتتكبد المزيد من الخسائر الكبيرة في ذات الاتجاهات.

ونشر قديروف مقطع فيديو من الجبهة يوثق المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها، وعلق عليه بالقول: "بالرغم من جميع الجهود التي يبذلها العدو، والمصاعب التي لا مفر منها في الجبهة، فإن جنود كتيبة "أحمد" الجنوبية بقيادة موسى بورزييف، سيبقون في موقعهم طالما اقتضت الحاجة لذلك".