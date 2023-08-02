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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يقلد والدة رئيس الشيشان رمضان قديروف «وسام الشرف».. فيديو

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إيماني قديروفا، والدة رئيس شيشان رمضان قديروف، ومنحها وسام الشرف.

وقال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن تكريم والدة قديروف يأتي لدورها في المجال الإنساني خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسلم بوتين جوائز الدولة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وشخصيات روسية بارزة،  في قاعة كاثرين بالكرملين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إن القوات الشيشانية تصد بشكل دوري هجمات الجيش الأوكراني في اتجاه زابوريجيا، ويخرجون العدو من هذه المنطقة ويوسعون منطقة سيطرة القوات الروسية.

وكتب قديروف، عبر “تليجرام”: “تتلقي قوات "أخمات -1" التابعة لقسم روسجفارديا لجمهورية الشيشان، وهي واحدة من أكثر الوحدات استعدادا للقتال المشاركة في إدارة العمليات الخاصة في اتجاه زابوريجيا، تعليمات من قائدهم قبل كل خروج في مهمة قتالية”.

وأضاف: “في هذه المنطقة، يصد المقاتلون بشكل دوري هجمات النازيين. للمرة الألف، يحاولون عبثا اختراق خط الدفاع.. استولى مقاتلو الوحدة على خنادق العدو والهياكل الهندسية الأخرى، وألحقوا أضرارا بقوتهم البشرية”.

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