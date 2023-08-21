أطلقت 150 قذيفة.. القوات الأوكرانية تتابع قصف أحياء دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب في قناته على "تليجرام"، أنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".



وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 150 مقذوفا من عيارات مختلفة، مضيفً أن هناك مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.

وبحسب المكتب قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في عدة منطق .

وسجلت 70 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.