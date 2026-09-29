ريو فرديناند يطالب بإعادة ميداليات مانشستر سيتي حال ثبوت المخالفات المالية

أثار ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن العقوبات المحتملة بحق مانشستر سيتي، في ظل القضية المتعلقة بالمخالفات المالية المنسوبة إلى النادي خلال السنوات الماضية.

فرديناند يطالب بإعادة الميداليات

وتحدث فرديناند عن إمكانية تجريد مانشستر سيتي من بعض الألقاب التي حققها خلال الفترة محل التحقيق، مؤكدًا أن ثبوت المخالفات يستوجب، من وجهة نظره، فرض عقوبات مناسبة.

وسخر مدافع مانشستر يونايتد السابق من زميله الدولي السابق جوليون ليسكوت، الذي كان ضمن صفوف مانشستر سيتي خلال تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2011 - 2012، مطالبًا إياه بتسليم ميداليته في حال تقرر سحب اللقب.

وقال فرديناند خلال برنامجه عبر قناته على موقع «يوتيوب»: «في المرة القادمة التي يظهر فيها جوليون، ينبغي عليه أن يحضر ميداليتي»، قبل أن يضيف مازحًا أنه إذا ثبتت المخالفات، فيجب إعادة الميداليات والألقاب.

لقب 2011 - 2012 يفتح باب الجدل

ويأتي حديث فرديناند في ظل الجدل بشأن مصير الألقاب التي حققها مانشستر سيتي خلال الفترة محل القضية، ومن بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2011-2012، الذي حسمه الفريق في الجولة الأخيرة بهدف سيرجيو أجويرو الشهير أمام كوينز بارك رينجرز.

وفي حال صدور قرار رسمي بتجريد مانشستر سيتي من أحد الألقاب، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في ترتيب الموسم ومنح اللقب لفريق آخر، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة واللوائح المنظمة للمسابقة.

وشدد فرديناند في الوقت نفسه على أنه لا يحمل لاعبي مانشستر سيتي مسئولية المخالفات محل القضية، مؤكدًا أن المسئولية، في حال ثبوتها، تقع على الأشخاص الذين اتخذوا القرارات داخل النادي.

«اللاعبون لا يتحملون المسئولية»

وقال فرديناند إن لاعبي مانشستر سيتي قدموا مستويات مميزة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق كان من أقوى الفرق في إنجلترا، وأنه لا يرى أن اللاعبين يجب أن يتحملوا مسئولية القرارات الإدارية.

وأضاف أن الجماهير يمكنها الاستمرار في تقدير المستوى الفني واللحظات المميزة التي قدمها لاعبو مانشستر سيتي، حتى مع وجود قضية قانونية تتعلق بإدارة النادي.

وأكد: «اللاعبون لا يتحملون اللوم في هذا الأمر، فهناك أشخاص يشغلون مناصب عليا ويتمتعون بسلطة واسعة داخل الأندية، وهم من يتخذون هذه القرارات».

انتظار القرار النهائي

وأشار فرديناند إلى أن القضية استغرقت وقتًا طويلًا، معتبرًا أن الأمر المحبط بالنسبة له هو طول الفترة التي احتاجتها الإجراءات قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وكان فرديناند قد أثار الموضوع أيضًا عبر حسابه على منصة «إكس»، في إشارة إلى إمكانية إضافة ميدالية أخرى إلى خزانة ألقابه، في حال ترتب على القضية تغيير نتائج بعض المواسم السابقة.

وتظل جميع التداعيات المتعلقة بالألقاب والميداليات والنتائج مرتبطة بما ستقرره الجهات المختصة بعد انتهاء الإجراءات القانونية والاستئنافات، ولا يمكن اعتبار أي تغيير في سجلات البطولات أمرًا نهائيًا قبل صدور قرارات رسمية.