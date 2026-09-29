أسعار الديزل في بريطانيا تسجل مستوى قياسيا وتقترب من جنيهين للتر

سجل متوسط سعر لتر الديزل في المملكة المتحدة مستوى قياسيا جديدا، اليوم الثلاثاء، بلغ 199.53 بنس، مقتربا من حاجز الجنيهين للتر للمرة الأولى، بعدما سجل 199.18 بنس أمس، الاثنين.

وارتفع متوسط سعر الديزل بنحو 40% منذ اندلاع الحرب مع إيران، مع صعود أسعار النفط الخام وارتفاع تكلفة المنتجات المكررة، فيما زادت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية الضغوط على إمدادات الديزل والأسعار العالمية.

في سياق متصل، أشار وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز إلى أنه يدفع داخل الحكومة باتجاه تقديم مزيد من الدعم للشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، قبيل إعلان الموازنة الشهر المقبل. وقال وزير الأعمال البريطاني - خلال فعالية على هامش المؤتمر السنوي لحزب العمال - إن أسعار الطاقة الصناعية تمثل إحدى أبرز القضايا التي يركز عليها داخل الحكومة.

ولفت رينولدز إلى برنامج التنافسية الصناعية البريطانية القائم، الذي يستهدف خفض تكاليف الكهرباء لبعض الشركات كثيفة الاستهلاك، لكنه أشار إلى رغبته في اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال، ويمنح البرنامج الشركات المؤهلة إعفاءات من بعض التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالكهرباء.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من أن استمرار ارتفاع أسعار الديزل والطاقة قد يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ويضيف ضغوطا جديدة على الشركات والمستهلكين في بريطانيا.