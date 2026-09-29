أسعار الكاكاو تهبط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع وفرة إمدادات كوت ديفوار

تراجعت أسعار عقود الكاكاو الآجلة في بورصة نيويورك لشهر ديسمبر القادم بمقدار 17 نقطة، أو 0.30%، اليوم الثلاثاء، كما انخفضت عقود الكاكاو في بورصة لندن لشهر ديسمبر بمقدار 24 نقطة، أو 0.57%.

وهوت الأسعار من أعلى مستوياتها في أسبوع، تحت ضغط مؤشرات على وفرة الإمدادات من كوت ديفوار ، أكبر منتج للكاكاو عالميا.

فقد أظهرت بيانات حكومية أن المزارعين شحنوا 2.18 مليون طن متري من الكاكاو إلى الموانئ خلال موسم التسويق الحالي، الممتد من 1 أكتوبر 2025 إلى 27 سبتمبر 2026، بزيادة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

ويتابع المتعاملون في الأسواق العالمية عن كثب حجم الكميات التي تصل إلى موانئ كوت ديفوار، باعتبارها من المؤشرات المهمة على حجم الإمدادات المتاحة للتصدير من أكبر منتج عالمي للكاكاو.

وفي المقابل، لا تزال المخاوف المرتبطة بالإنتاج في بعض مناطق غرب إفريقيا تحد من الضغوط على الأسعار، في ظل تأثر المحاصيل المحتمل بالظروف المناخية، ولا سيما في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميا.

كما تترقب الأسواق مؤشرات الطلب العالمي على الكاكاو، وفي مقدمتها بيانات عمليات طحن الحبوب لدى شركات تصنيع الشوكولاتة، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية على مستوى الطلب الفعلي على المادة الخام.

وتظل أسعار الكاكاو رهينة بالتطورات المتعلقة بحجم المعروض من غرب إفريقيا مقابل مستويات الطلب العالمي، مع استمرار المتعاملين في مراقبة بيانات الإنتاج والصادرات والظروف المناخية لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

ويعكس تراجع أسعار الكاكاو حساسية الأسواق العالمية تجاه تطورات المعروض، خاصة من غرب أفريقيا التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي، فيما قد يؤدي استمرار وفرة الإمدادات إلى الحد من الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، ما لم تقابلها زيادة في الطلب أو اضطرابات في الإنتاج بسبب العوامل المناخية.