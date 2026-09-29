قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الرئيس السيسي يوجه المسؤولين بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات
الرئيس السيسي للمسؤولين: ابذلوا أقصى ما لديكم من جهد مع ضرورة وجود عمل مؤسسي لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما
الرئيس السيسي: قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها.. ويجب أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة
"دفعنا ثمناً كبيراً في 2011".. الرئيس السيسي يكشف أسباب بناء السد الإثيوبي ويؤكد: حماية وجودنا خط أحمر
مبعوث بوتين في واشنطن.. تحركات روسية لفتح مسار اقتصادي جديد مع ترامب
الرئيس السيسي: مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة
الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية.. ووعي المصريين حائط الصد أمام التحديات
الرئيس السيسي: عدم تسوية القضية الفلسطينية سبب عدم الاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الكاكاو تهبط من أعلى مستوياتها في أسبوع مع وفرة إمدادات كوت ديفوار

الكاكاو
الكاكاو
أ ش أ

تراجعت أسعار عقود الكاكاو الآجلة في بورصة نيويورك لشهر ديسمبر القادم بمقدار 17 نقطة، أو 0.30%، اليوم الثلاثاء، كما انخفضت عقود الكاكاو في بورصة لندن لشهر ديسمبر بمقدار 24 نقطة، أو 0.57%.

وهوت الأسعار من أعلى مستوياتها في أسبوع، تحت ضغط مؤشرات على وفرة الإمدادات من كوت ديفوار ، أكبر منتج للكاكاو عالميا.

فقد أظهرت بيانات حكومية أن المزارعين شحنوا 2.18 مليون طن متري من الكاكاو إلى الموانئ خلال موسم التسويق الحالي، الممتد من 1 أكتوبر 2025 إلى 27 سبتمبر 2026، بزيادة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

ويتابع المتعاملون في الأسواق العالمية عن كثب حجم الكميات التي تصل إلى موانئ كوت ديفوار، باعتبارها من المؤشرات المهمة على حجم الإمدادات المتاحة للتصدير من أكبر منتج عالمي للكاكاو.

وفي المقابل، لا تزال المخاوف المرتبطة بالإنتاج في بعض مناطق غرب إفريقيا تحد من الضغوط على الأسعار، في ظل تأثر المحاصيل المحتمل بالظروف المناخية، ولا سيما في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو عالميا.

كما تترقب الأسواق مؤشرات الطلب العالمي على الكاكاو، وفي مقدمتها بيانات عمليات طحن الحبوب لدى شركات تصنيع الشوكولاتة، والتي تعد من المؤشرات الرئيسية على مستوى الطلب الفعلي على المادة الخام.

وتظل أسعار الكاكاو رهينة بالتطورات المتعلقة بحجم المعروض من غرب إفريقيا مقابل مستويات الطلب العالمي، مع استمرار المتعاملين في مراقبة بيانات الإنتاج والصادرات والظروف المناخية لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

ويعكس تراجع أسعار الكاكاو حساسية الأسواق العالمية تجاه تطورات المعروض، خاصة من غرب أفريقيا التي تستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي، فيما قد يؤدي استمرار وفرة الإمدادات إلى الحد من الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، ما لم تقابلها زيادة في الطلب أو اضطرابات في الإنتاج بسبب العوامل المناخية.

الكاكاو بورصة نيويورك بورصة لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

شيكولاته دبي

بعد سحبها من الأسواق.. معلومات صادمة عن شوكولاتة تسبب الموت

ترشيحاتنا

دينا فؤاد

بفستان قصير.. دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر انستجرام

مسرح التجوال

«المواجهة والتجوال» تصل حلايب وشلاتين.. عروض مسرحية وورش إبداعية لأبناء الجنوب

صلاح الشرنوبي

صلاح الشرنوبي يبدأ بروفات أوبريت ملحمة العبور بمسرح البالون

بالصور

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد