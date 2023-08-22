موسكو: مقاتلة روسية تدمر "قارب استطلاع" أوكرانيا في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة روسية دمرت "قارب استطلاع" أوكرانيا في البحر الأسود خلال الليل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت الوزارة في بيان على تلجرام إن القارب كان بالقرب من منشأة روسية لإنتاج الغاز.

ويأتي ذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق البحر الأسود يوم الاثنين، بحسب وزارة الدفاع.

في السياق، أدت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على السفن الروسية والقواعد البحرية في البحر الأسود إلى نقل الحرب إلى منطقة كانت موسكو تعتبرها في السابق بعيدة عن متناول قوات كييف.

في الأسبوع الماضي، زودت أجهزة الأمن الأوكرانية شبكة سي إن إن الأمريكية، بلقطات حصرية تظهر ماجرى في يوليو عندما استخدمت طائرة بحرية تجريبية بدون طيار لمهاجمة الجسر الروسي إلى شبه جزيرة القرم ، وقدمت تفاصيل جديدة عن الهجوم وحذرت من حدوث المزيد من هذه الاعتداءات.