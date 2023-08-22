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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الفساد.. قوات إنفاذ القانون تداهم 200 مكتب تجنيد عسكري في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قوات إنفاذ القانون تنفذ مداهمات متزامنة على أكثر من 200 مكتب تجنيد عسكري في إطار تحقيق واسع النطاق في الفساد تزامن مع هجومها المضاد الرئيسي.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان، إن “ضباط إنفاذ القانون اكتشفوا مخططات فساد واسعة النطاق في جميع مناطق البلاد تقريبًا”.

وأضاف: “تجري حاليًا أكثر من 200 عملية تفتيش متزامنة في جميع مناطق البلاد في مكاتب التجنيد”.

 

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قرار مجلس الأمن الأوكراني إعفاء جميع رؤساء مراكز التجنيد الإقليمية من مناصبهم.

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وجاء في بيان تم نشر على موقع مكتب زيلينسكي، أنه "تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ 11 أغسطس 2023 بشأن نتائج تفتيش مراكز التجنيد الإقليمية يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره".

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب تعليم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم باستخدام تجربة قتالية حقيقية.

أوكرانيا مكتب تجنيد عسكري

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