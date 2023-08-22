إعلان صادم من روسيا بشأن تورط فرنسا بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

علقت السفارة الروسية في باريس على تصريحات سفير أوكرانيا لدى فرنسا، فاديم أوميلشينكو، التي أدلى بها في مقابلة مع وسيلة إعلام أوكرانية.

وقالت السفارة الروسية في باريس، عبر “تليجرام”، إن “تصريحات سفير أوكرانيا لدى فرنسا، تؤكد على أن باريس، على الرغم من تصريحاتها الرسمية حول عدم تورطها في الصراع في أوكرانيا، متورطة بالفعل فيه وتساهم في تصعيد الوضع”.

وأضافت: ”يجب أن يكون المتورطون في تواطؤ الأنشطة الإرهابية لنظام كييف على دراية بالمدى الكامل لمسؤوليتهم".

في وقت سابق، قال أوميلشينكو، في مقابلة مع وسيلة إعلام أوكرانية، إن فرنسا زودت كييف بمجموعة من صواريخ “سكالب”.

وفي المقابلة، تحدث السفير الأوكراني عن المساعدة العسكرية التي قدمتها فرنسا إلى كييف وخطط لزيادتها.