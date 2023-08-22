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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 100 وتدمير عشرات المعدات.. قوات أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في لوجانسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، إن القوات الأوكرانية فقدت نحو 100 فرد بين قتيل وجريح خلال أسبوع من محاولات اقتحام منطقة لوجانسك.

وأضاف باسيشنيك: "في محاولات الاختراق في مناطق بيريستوفوي-بيريزدنوي، ونوفودروزيسك-جريجوروفكا، وفولتشياروفكا-إيفانودارييفكا، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 100 فرد بين قتيل وجريح"، لافتا إلى أن هذه الخسائر وقعت في أسبوع واحد.

وحسب باسيشنيك، فقد خفضت القوات الأوكرانية بشكل كبير عدد محاولات اختراق المنطقة، موضحا: "لقد أُجبروا على تقليل شدة الأعمال الهجومية بسبب نجاح رجال المدفعية التابعين لفيلق جيش الحرس الثاني في لوجانسك-سيفيرودونيتسك. 

وتابع: "بالتعاون مع وحدات الاستطلاع والطيران بدون طيار والحرب الإلكترونية، يقومون بتنفيذ ضربات ساحقة على مراكز قيادة العدو وأفراده وتمركزات المركبات ومخابئ الذخيرة".

وحسب باسشنيك، ضربت القوات الروسية في أسبوع واحد أكثر من 10 أنظمة مدفعية وقذائف هاون، وأكثر من 15 سلاحًا عديم الارتداد، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، ورشاشات وقاذفات قنابل يدوية، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك نظام دفاع جوي صاروخي من طراز "ستريلا-10"، و50 طائرة بدون طيار، بما في ذلك المروحيات الرباعية والطائرات بدون طيار ذات الأجنحة، و10 مركبات، بالإضافة إلى 5 مخابئ للذخيرة و3 نقاط انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني.

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