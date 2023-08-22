حافة الانهيار.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف الحقيقة المؤسفة للوضع في أوكرانيا

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الثلاثاء، إنه يتم إخفاء الحقيقة حول الحالة المؤسفة للقوات المسلحة الأوكرانية عن الأمريكيين، بينما تعترف وسائل الإعلام الرائدة بفشل الهجوم المضاد الأوكراني.

وكتب روبرت كينيدي جونيور، عبر منصة “إكس”، المعروفة “تويتر” سابقا: "حتى صحيفة واشنطن بوست تعترف الآن بأن الهجوم المضاد الأوكراني الذي روج له كثيرًا قد فشل تمامًا.. والحقيقة التي لا يتم إخبار الأمريكيين بها هي أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار".

وتساءل المرشح الرئاسي الأمريكي، عما إذا كان "المحافظون الجدد لبايدن" مثل فيكتوريا نولاند وأنتوني بلينكن سيعترفون بالهزيمة ويعيدون النظر في فكرة المفاوضات.

وأضاف: "هل سيقرب المحافظون الجدد لبايدن البشرية بضع خطوات من الإبادة النووية من خلال مضاعفة جهودهم لحفظ ماء الوجه في عام الانتخابات؟".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه وفقا لتوقعات استخباراتية أمريكية سرية، فإن القوات الأوكرانية "لن تكون قادرة على الوصول" إلى مدينة ميليتوبول الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، أدى تقييم المخابرات الأمريكية إلى فضائح في جلسات مغلقة في الكونجرس الأمريكي، حسبما زعمت صحيفة “واشنطن بوست” .