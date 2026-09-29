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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة ساكسونى مصر: نستهدف تقديم تجربة تعليمية تسهم في بناء شخصية الطالب

طلاب الجامعة
طلاب الجامعة
نهلة الشربيني

انتظمت الدراسة بجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، بمختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط استعدادات مكثفة من إدارة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتدعم اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وشملت استعدادات الجامعة تجهيز قاعات الدراسة بأحدث الإمكانات التعليمية والتكنولوجية، إلى جانب المعامل المتخصصة التي تتيح للطلاب تطبيق المعارف التي يدرسونها بصورة عملية، بما يتوافق مع فلسفة الجامعة القائمة على التعليم التطبيقي والربط بين الدراسة واحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحمن،  رئيس الجامعة ، في كلمة للطلاب الجدد بمناسبة بدء الدراسة، أن الجامعة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تتجاوز الحصول على الشهادة الجامعية، لتسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته واكتشاف مواهبه وإكسابه المعرفة والمهارات والاستعداد الحقيقي للمستقبل.

وأوضح أن الجامعة تقوم على رؤية تجعل الطالب في قلب العملية التعليمية، من خلال إتاحة فرص التعلم بالممارسة والتجربة، والعمل داخل المعامل، والتعامل مع التكنولوجيا، والمشاركة في المشروعات، والتواصل مع المؤسسات الصناعية، والاستفادة من خبرات المتخصصين والممارسين.

وأشار إلى أن الجامعة تستفيد من الخبرة الألمانية في مجال التعليم التطبيقي والربط بين الدراسة والواقع العملي، مؤكدا أهمية امتلاك الطلاب القدرة على تحويل المعرفة إلى قيمة وإنتاج وحلول تسهم في خدمة المجتمع.

ولفت إلى اهتمام الجامعة بتوفير بيئة جامعية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما تشمل تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والابتكار والمهارات الرقمية والتكنولوجية، فضلا عن إتاحة فرص التدريب والتطبيق العملي والانفتاح على الخبرات العالمية.

وتولي الجامعة، اهتماما بالأنشطة الطلابية المختلفة باعتبارها جزءا أساسيا من تجربة الطالب الجامعية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية والتواصل، إلى جانب توفير فرص للمشاركة والتعبير عن الأفكار والمقترحات في إطار مؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإدارة تحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، تضمن للطلاب حقوقهم في الحصول على تعليم جيد والتواصل مع الأساتذة والإدارة والدعم والإرشاد الأكاديمي، مع التأكيد في الوقت نفسه على التزام الطلاب باللوائح الجامعية، واحترام الأساتذة والزملاء والعاملين، والحفاظ على ممتلكات الجامعة، والالتزام بالأمانة العلمية.

وشدد على أن الجامعة تقدم للطلاب الفرصة والإمكانات، بينما تقع مسؤولية الاستفادة منها وتحويلها إلى نجاح على عاتقهم، متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا حافلا بالتعلم والإنجاز والتجربة واكتشاف الذات.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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