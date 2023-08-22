الوساطة في المفاوضات.. الكونجرس الأمريكي يدعو لتقليص دور واشنطن بحرب أوكرانيا

قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الثلاثاء، إن دور الولايات المتحدة في سياق أوكرانيا يجب أن يقتصر على الوساطة في المفاوضات.

وكتبت تايلور جرين، على منصة “إكس”، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، أن "الدور الوحيد الذي يجب أن تلعبه أمريكا هو وقف الصراع والتوسط في اتفاق سلام”.

وأضافت عضو الكونجرس الأمريكي: "لا مزيد من المال".

وفي وقت سابق، قالت مارجوري تايلور جرين، إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تمويل أوكرانيا إلا بعد انتهاء واشنطن نفسها من تمويل جيشها.

وكتبت تايلور جرين، على منصة “إكس”، المعروفة سابقا باسم “تويتر”،، "لم ننتهي حتى من تمويل جيشنا، وإدارة بايدن تقوم بعملية احتيال محاسبية لإرسال المزيد من الأموال إلى كييف!”، مشيرة إلي أنه “يجب تخصيص الأموال فقط لمساعدة الأمريكيين”.

وأضافت عضوة الكونجرس الأمريكي، أنها “لن تصوت لصالح حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لأنها سخيفة".