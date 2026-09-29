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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يصل العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه 2026

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
حنان توفيق

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه ٢٠٢٦، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٩ سبتمبر إلى ٢ أكتوبر ٢٠٢٦، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا المياه.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور سويلم في عدد من الفعاليات والجلسات رفيعة المستوى بالمنتدى، من بينها الجلسة الافتتاحية، والجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الاجتماع الوزاري للمياه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه»، وجلسة «شح المياه والموارد المائية غير التقليدية»، إلى جانب عدد من الجلسات المتخصصة التي تتناول قضايا المياه الجوفية الساحلية، ومستقبل إدارة المياه، ودور الأجيال الشابة في مواجهة التحديات المائية.

كما يجري الترتيب لعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية.

وتأتي مشاركة الدكتور سويلم في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الموارد المائية، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات المائية المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، والمشاركة الفاعلة في التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦.

العاصمة الإيطالية المنتدى الأورومتوسطي الجلسة الافتتاحية المنتدى الأورومتوسطي للمياه

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