عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على تصريحات ألمانيا حول شرعية هجمات أوكرانيا على موسكو

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن الشرعية المزعومة للهجمات الأوكرانية على المنشآت المدنية في موسكو.

 

وقالت زاخاروفا، لصحيفة “إزفستيا” الروسية، إن “هذا هو ما يسميه الغرب رعاة الإرهاب.. من المؤسف أن أوروبا الغربية سوف تنزف من الإرهاب الداخلي، لأنه إذا اعتبرت السلطات الرسمية أن الإرهاب هو القاعدة، فسيصبح هو القاعدة في بيوتها أيضاً”.

 

وفي وقت سابق، وصفت بوربوك قرار هولندا والدنمارك بإرسال مجموعة من الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد" لأوكرانيا وأوروبا.

 

بدوره، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي وصفت قرار هولندا والدنمارك بنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد"، داعيا الأوروبيين على عدم اللعب بالطائرات، لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا.

إعلان صادم من روسيا بشأن تورط فرنسا بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

حافة الانهيار.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف الحقيقة المؤسفة للوضع في أوكرانيا

وكتب مدفيديف، علي “تليجرام”، “قالت أنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الحاصلة على تعليم ثانوي غير مكتمل، عن قرار تزويد الأخوين بانديرا للنازيين الألمان بطائرات إف-16: "هذا يوم جيد لأوكرانيا، وبالتالي يوم جيد لأوروبا. أوه، لا تلعبوا بالطائرات يا أطفال. لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا”.

موسكو الخارجية الالمانية بيربوك زاخاروفا الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

إعلان صادم من روسيا بشأن تورط فرنسا بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

هجوم كبير علي القرم قريبا.. المخابرات الأوكرانية توجه تحذيرا لـ روسيا

ضباب ورياح.. توقعات طقس الإمارات غدا الأربعاء

مساعد ترامب السابق يسلم نفسه لسجن بولاية جورجيا على خلفية قضية التدخل بالانتخابات

كارثة وشيكة.. ضابط بالجيش الأوكراني يوبخ زيلينسكي بسبب قرار شن الهجوم المضاد

حافة الانهيار.. مرشح رئاسي أمريكي يكشف الحقيقة المؤسفة للوضع في أوكرانيا

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

متى يتم اللجوء للمستشفيات .. وكيف تتم الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ