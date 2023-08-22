روسيا ترد على تصريحات ألمانيا حول شرعية هجمات أوكرانيا على موسكو

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن الشرعية المزعومة للهجمات الأوكرانية على المنشآت المدنية في موسكو.

وقالت زاخاروفا، لصحيفة “إزفستيا” الروسية، إن “هذا هو ما يسميه الغرب رعاة الإرهاب.. من المؤسف أن أوروبا الغربية سوف تنزف من الإرهاب الداخلي، لأنه إذا اعتبرت السلطات الرسمية أن الإرهاب هو القاعدة، فسيصبح هو القاعدة في بيوتها أيضاً”.

وفي وقت سابق، وصفت بوربوك قرار هولندا والدنمارك بإرسال مجموعة من الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد" لأوكرانيا وأوروبا.

بدوره، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي وصفت قرار هولندا والدنمارك بنقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بأنه "يوم جيد"، داعيا الأوروبيين على عدم اللعب بالطائرات، لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا.

وكتب مدفيديف، علي “تليجرام”، “قالت أنالينا بربوك، وزيرة الخارجية الحاصلة على تعليم ثانوي غير مكتمل، عن قرار تزويد الأخوين بانديرا للنازيين الألمان بطائرات إف-16: "هذا يوم جيد لأوكرانيا، وبالتالي يوم جيد لأوروبا. أوه، لا تلعبوا بالطائرات يا أطفال. لأن أحد الأيام الجيدة الأخرى قد يكون اليوم الأخير لأوروبا”.