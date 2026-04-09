دعاء الولادة القيصرية .. يخفف الألم ويجعلها هينة لينة مباركة

دعاء الولادة القيصرية شامل.. تخشى كثير من الحوامل الولادة القيصرية وتبعاتها سواء عليها أو على الجنين، حيث إنها تعد من العمليات الصعبة، لذلك سنذكر دعاء الولادة القيصرية لترديده بيقن وثقه فى الله لتمر العملية بسلام.

اللهم هون علي ولادتي، وشق جسدي، واجعلها ولادة هينة لينة مباركة، وقر عيني برؤية طفلى سليم معافى.

(اللهم لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا)

أدعية لسلامة الأم والطفل أثناء الولادة القيصرية

اللهم أخرجنا منها ومن كل كرب.

اللهم سلمني لابني، وسلمه لي.

(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)

(اللهمَّ سلمْ اللهم سلم).

اللهم إني أسألك باسمك السلام أن ترزقنا السلامة من أمرنا هذا، وتردنا إلى أهلنا سالمين غانمين.

(مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا).

اللهم متعنا بكامل الصحة والعافية.

اللهم كما حفظت موسى في اليم، فاحفظ لي ابني/ ابنتي من هذا الأمر.

ادعية لتخفيف الألم أثناء الولادة القيصرية

اللهم يا حنان يا منان خفف عني الآلام.

اللهم إني أسألك باسمك الرحمن أن ترحمني وتخفف عني.

اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، قل لوجعي أن يهون.

اللهم اجعل ألمي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم.

اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك.

(أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)

(رب أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ)

(رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا)

(رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا).

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا)

(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً)

أدعية لشفاء جرح الولادة القيصرية

(اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذْهِبِ البأسَ، اشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شِفاءَ إِلاَّ شِفاؤُكَ شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَماً).

اللهم هب لي من لدنك دواءً يذهب عني كل داء.

اللهم إني أسألك باسمك الشافي أن تُتمم شفائي وتعجله.

اللهم امنحني الصحة والقوة ما أستعين به على مرضي.

اللهم اغفر لي بكل ألم ووجع، وامسح علي بحنانك واكرمني بشفائك. اللهم يا من شافيت أيوب -عليه السلام- من مرضه شافني وعافني ورد علي صحتي وعافيتي.

اللهم بك أستعين وإليك المشتكى، قد وهن جسدي وتعب حالي، وما لي سواك يا ملجأي.