عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. اعتراف غير مسبوق من زيلينسكي بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية «صعب للغاية».

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، في كييف: "نرى في أي الاتجاهات نسير قدما، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، آلاف الألغام".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية يُزعم أنها احتفظت بوتيرة للتقدم.

وأوضح زيلينسكي، أن “الجنود الأوكرانيين يتقدمون، ولكن شيئا فشيئا".

وفي وقت سابق، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال جونسون: "على الرغم من أن زالوجني لا يزال يقود القوات، إلا أن زيلينسكي انتقده واتهمه بفشل الجيش الأوكراني في هذا الهجوم المضاد".

التضحية بالآلاف الجنود.. أمريكا تطالب أوكرانيا بالاستيلاء على ميليتوبول بأي وسيلة

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

وأضاف أن “قرار السلطات بعدم السماح للصحفيين الأجانب بالتوجه إلى الجبهة يكشف عن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، بحيث لا تستطيع وسائل الإعلام أن تظهر للجميع مدى سوء الأمور بالنسبة للجيش الأوكراني علي خط المواجهة”.

كييف زيلينسكي الرئيس الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

التضحية بآلاف الجنود.. أمريكا تطالب أوكرانيا بالاستيلاء على ميليتوبول بأي وسيلة

بيان عاجل من موسكو بشأن الهجمات الأوكرانية على روسيا وتورط الاستخبارات الغربية

"بعفو أميري".. الإفراج عن مجموعة من السجناء في الكويت |تفاصيل

بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت

انتقادات شديد اللهجة من وزيرة الخارجية الفرنسية لـ روسيا بشأن صفقة الحبوب

الصحة التركية تكشف حصيلة ضحايا حرائق الغابات

إعلان مهم من الصحة التركية بشأن متحور كورونا الجديد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إقليم لياونينج في الصين |تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

انهيار في أي لحظة .. تحذيرات من كارثة غير مسبوقة بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ