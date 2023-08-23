مفاجأة صادمة.. اعتراف غير مسبوق من زيلينسكي بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية «صعب للغاية».

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، في كييف: "نرى في أي الاتجاهات نسير قدما، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا، آلاف الألغام".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية يُزعم أنها احتفظت بوتيرة للتقدم.

وأوضح زيلينسكي، أن “الجنود الأوكرانيين يتقدمون، ولكن شيئا فشيئا".

وفي وقت سابق، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال جونسون: "على الرغم من أن زالوجني لا يزال يقود القوات، إلا أن زيلينسكي انتقده واتهمه بفشل الجيش الأوكراني في هذا الهجوم المضاد".

وأضاف أن “قرار السلطات بعدم السماح للصحفيين الأجانب بالتوجه إلى الجبهة يكشف عن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، بحيث لا تستطيع وسائل الإعلام أن تظهر للجميع مدى سوء الأمور بالنسبة للجيش الأوكراني علي خط المواجهة”.