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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت هجوما على أحد مواني نهر دانوب ليلة أمس الثلاثاء، مما أدى إلى  تدمير 13 ألف طن من الحبوب.

 

وقالت الحكومة الأوكرانية في بيان لها، أن القصف الروسي على ميناء إزميل على نهر دانوب أدى لتدمير 13 ألف طن من الحبوب.

 

ووفقا لمسؤول في الحكومة الأوكرانية، فإن الهجوم الروسي على ميناء إزميل أسفر عن إتلاف حبوب كانت ستتوجه إلى مصر ورومانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن روسيا هاجمت منطقتي أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، خلال الليل، بطائرات مسيرة، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب؛ مما تسبب في حرائق بمنشآت الحبوب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجيش الأوكراني عبر تطبيق "تليجرام": "أصاب العدو منشآت تخزين الحبوب، ومجمعاً للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب".

وأضاف: "اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة. ويواصل رجال الإطفاء العمل".

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