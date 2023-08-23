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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة حبوب طاحنة قادمة.. روسيا تشعل النيران في مخازن أوكرانيا| تفاصيل

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية حققت موطئ قدم في قرية روبوتاين بجنوب شرق البلاد على الطريق المؤدي إلى توكماك، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وتعد القرية مركز سكك حديدية وستكون استعادتها علامة فارقة في مسيرة كييف جنوبا للوصول إلى بحر آزوف.
كما تعد المستوطنة الرئيسية التالية هي مدينة ميليتوبول الإقليمية الكبيرة.

ومع ذلك، حذرت نائبة الوزير من أنه لا ينبغي مقارنة الهجوم المضاد باستعادة أوكرانيا السريعة للأراضي في منطقة خاركيف الشرقية العام الماضي أو نجاحها في إخراج القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب الغربي، لأن كل موقف في ساحة المعركة يمثل أهمية كبيرة.

وقالت: "عندما تم تحرير خيرسون، تذكروا أن القوات المسلحة كانت تهيئ الظروف من أجل تحريرها بسرعة أكبر في وقت لاحق".
 

واستهدفت القوات الروسية مناطق أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب، في هجمات ليلية.

وقال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية اليوم إن الضربات أشعلت حرائق في منشآت تخزين الحبوب.

وأضاف أن “العدو ضرب منشآت تخزين الحبوب ومجمع الإنتاج والشحن في منطقة الدانوب. اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة". 


وقال الجيش عبر قناته على تيليجرام: “يواصل رجال الإطفاء العمل”.

 

 

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