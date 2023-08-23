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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضحية بآلاف الجنود.. أمريكا تطالب أوكرانيا بالاستيلاء على ميليتوبول بأي وسيلة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إنه بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، دعت واشنطن كييف إلى التضحية بحياة الآلاف من الجنود لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو الاستيلاء علي ميليتوبول.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن "المستشارين الأمريكيين أوصوا أوكرانيا بالتركيز على اتجاه ميليتوبول، الهدف الرئيسي لكييف، ومحاولة اختراق حقول الألغام الروسية والدفاعات الأخرى، بغض النظر عن خسارة الأفراد والمعدات العسكرية".

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أنه “يبدو أن أوكرانيا أخذت النصيحة على محمل الجد، لأنه بعد ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد، يستمر عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في التزايد”.

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وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن العقيدة العسكرية الأمريكية لم يتم اختبارها عمليًا مع خصم خطير مثل روسيا”.

الهجوم المضاد الأوكراني كييف واشنطن ميليتوبول

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