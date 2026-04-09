الوزراء يوافق علي طلبات عدة جهات حكومية للتعاقد على تنفيذ مشروعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "كرامانس ايجيبت إنترناشيونال" بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.

ويقوم المشروع على توظيف التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يُعزز القدرة التنافسية للمشروع في سوق المنسوجات العالمية، مع تبني نهج متكامل في تشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الاستدامة، ويستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، إلى جانب قربه من موانئ التصدير، وتوافر البنية التحتية المتقدمة.

و وافق مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

و وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة السويس بالتعاقد لإنشاء الهيكل الخرساني والمباني والتشطيبات الداخلية للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بالمدينة الجامعية للجامعة، لسرعة وتيسير تسكين الطالبات، وكذا استكمال أعمال التشطيبات بعدد من قطاعات مبنى مستشفى جامعة السويس، لتحقيق أهداف المشروع في التعليم الطلابي لكُليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعهد التمريض وطلاب الامتياز، مع الخدمة الطبية التي تُقدم إلى أبناء مُحافظة السويس والمحافظات المجاورة.

كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 500 دراجة هوائية، لتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" الصادرة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتوفير دراجات هوائية للمواطنين بأسعار مُخفضة بهدف تحسين الصحة العامة ونشر الرياضة كنمط حياة، والاعتماد على وسائل انتقال صديقة للبيئة، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الموارد المائية والري؛ لاستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

ووافق مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.