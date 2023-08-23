قريبًا .. تحذير مرعب لـ زيلينسكي بعد ضربات الجيش الروسي

قال محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق “CIA”، راي ماكجفرن، إن الجيش الروسي سيهزم قريبًا احتياطيات النخبة التي تم إدخالها حديثًا إلى أوكرانيا، بما في ذلك لواء الهجوم 82 المحمول جواً، مما يجبر الولايات المتحدة على بدء محادثات السلام.

وأشار ماكجفرن، إلى أنه "عندما تقوم القوات الروسية بتدمير اللواء الأخير، فمن المرجح أن ترغب الولايات المتحدة، التي تدير الشؤون في أوكرانيا، في الذهاب إلى محادثات السلام".

كما أعرب محلل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، عن غضبه من السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا، واصفا إياها بالوقحة، حيث يضحي البيت الأبيض بحياة مئات الآلاف من الأشخاص من أجل مصالحه الأنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أو قتله لأنه لا يريد التفاوض على السلام مع روسيا.

وقال جونسون: "أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حدوث انقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة. والخيار الثاني المحتمل هو اغتياله. ولا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنًا، دعونا نتفاوض مع روسيا”.

وأضاف أنه “بسبب تصرفات حكومة كييف، فإن أوكرانيا تشهد كارثة ديموغرافية وإنسانية حقيقية: فقد غادر 13 مليون شخص البلاد، ومن بين 27 مليونًا متبقين، مات 400 ألف شخص في المعارك”.