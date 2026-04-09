متحدث الزراعة: التقنيات الحديثة توفر 70% من التكلفة وتدعم زيادة الصادرات

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تطبيق الأساليب الزراعية الحديثة يحقق وفورات كبيرة للمزارعين، مشيرًا إلى أن بعض هذه التقنيات تقلل التكلفة بما يصل إلى 70%، مع الحفاظ على جودة الإنتاج وتحسين صحة التربة والإنسان.

وأوضح جاد خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم أحمد دياب وروان أبو العينين أن الوزارة تنفذ حاليًا حملات توعية لنشر هذه الممارسات بين المزارعين، لافتًا إلى نجاح تجربة الزراعة على مصاطب، التي تسهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل استهلاك التقاوي والسولار.

وأضاف أن التوسع في استخدام الري الحديث والتسوية بالليزر يساهم في رفع كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ نماذج إرشادية داخل الحقول لتشجيع المزارعين على تبني هذه التقنيات.

وأشار إلى أن «كارت الفلاح» أسهم في ضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعومة وضمان وصولها لمستحقيها، موضحًا أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في الصادرات الزراعية بفضل تحسين جودة المنتج.