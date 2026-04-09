لبحث التوسع فى الزراعة الصحرواية المبتكرة.. محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد "الايكاردا"

التفت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد منظمة "الإيكاردا" ومركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، والدكتور أحمد الحاوي رئيس المشروع بمركز بحوث الصحراء، إلى جانب فريق عمل المشروع، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، وتعزيز تطبيق النماذج الزراعية الحديثة بالمناطق الجافة بما يواكب التحديات البيئية والمناخية.

تناول اللقاء استعراض أنشطة مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة، ومناقشة المرحلة المقبلة التي تستهدف التوسع في تطبيق منظومة الزراعة المتكاملة على مساحات ومناطق مستهدفة، إلى جانب تطوير نظم الري الحديث وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة عبر تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة والأعلاف، بما يدعم كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، خاصةً في ظل التوجه نحو تبني حلول علمية مبتكرة تخدم صغار المزارعين بالمناطق الصحراوية.

وأكدت المحافظ، على أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية الرائدة بمختلف مراكز المحافظة خلال المرحلة المقبلة، مثمّنةً أوجه التعاون القائم مع المؤسسات البحثية الدولية المتخصصة، وما تمثله من ركيزة أساسية في نقل الخبرات وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.