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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوباما كان أكثر ذكاءً .. بايدن يسقط في فخ روسيا

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال الاقتصادي الأمريكي الشهير والأستاذ بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على عكس سلفه باراك أوباما، قلل من تقدير تصميم روسيا على الدفاع عن مصالحها، بما في ذلك قضية أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف ساكس، أن “الولايات المتحدة كانت تدفع أوكرانيا إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الأمر الذي لم تستطع روسيا الموافقة عليه لسبب يمكن التنبؤ به ومفهوم تماما.. لكن في واشنطن، اعتبرت معارضة موسكو بمثابة خدعة، معتقدة أنه ليس أمامها بديل سوى الخضوع لإرادة الولايات المتحدة”.

وقال ساكس: "لكن هذا لم يحدث، بايدن للأسف ليس شخصا ذكيا للغاية، وفريقه ليس ذكيا للغاية. أوباما كان أكثر ذكاء من بايدن.. فقد فهم أوباما أن الضغط الأمريكي على روسيا بشأن قضية أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل عنيف”.

وشدد على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يشكل تهديدا وجوديا لروسيا، في حين ستسيطر الولايات المتحدة على البحر الأسود.

وقال ساكس: "لذلك، فقد فهم أوباما بالفعل في عام 2014 عدم تفاقم الوضع”، مضيفا أنه “في الوقت نفسه، قرر بايدن مواصلة الضغط على روسيا التي اقترحت بدورها اتفاقا أمنيا في ديسمبر 2021”.

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وأضاف: "بالمناسبة، اتصلت بالبيت الأبيض لأقول لهم: تفاوضوا، هذا يمكن مناقشته بالتأكيد، قالوا لي: لا، لا، لن نتفاوض".

حلف شمال الأطلسي أوكرانيا جو بايدن الرئيس الأمريكي الناتو

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