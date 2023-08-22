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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقمة العشرين.. بايدن يستعد لتعزيز إصلاحات صندوق النقد والبنك الدولي

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم تعزيز إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في الهند.

 

ويستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند في سبتمبر المقبل.

 

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنعقد الشهر المقبل، في نيودلهي.

 

وقال الموقع  إن "عقد مثل هذا الاجتماع قد يعطي دفعة للمحادثات التي يجريها البيت الأبيض مع الحكومة السعودية بشأن اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أمريكية للرياض، مقابل التوقيع على اتفاق مع إسرائيل.

 

واعتبر  المصدر ذاته أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يكون "اختراقا تاريخيا" فيما يتعلق بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.

بايدن يدرس الاجتماع مع ولي العهد السعودي في قمة العشرين

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن عقد هذا الاجتماع "ممكن"، لكنهما شددا على أنه لم يتم الانتهاء بعد من ترتيباته.

قمة مجموعة العشرين الهند صندوق النقد الدولى البنك الدولي البيت الأبيض

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