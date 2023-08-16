الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يُدع إلى قمة مجموعة العشرين في الهند بسبب حقيقة أنها تناقش مشاكل النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.

وقال جايشانكار خلال إفادة صحفية في نيودلهي: "هذه قمة لبحث قضايا الطاقة والأسمدة والإمدادات الغذائية"، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم لقادة مجموعة العشرين ليس مجلس أمن تابع للأمم المتحدة ولا يتعامل مع قضايا الأمن العالمي.

وفي وق تسابق من هذا العام، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، أن أوكرانيا لم تكن من بين الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة العشرين، التي ستعقدها الهند في نيودلهي في سبتمبر.

وفي وقت سابق، قال مصدر في الكرملين لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدرس إمكانية حضوره لأول اجتماع شخصي له مع القادة الغربيين منذ أن دخلت قواته أوكرانيا في عام 2022.

وفقًا لمسؤول الكرملين، فقد قال أن بوتين لا يستبعد حضور اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت إن بي سي نيوز، أن الرئيس الروسي، الذي سيخوض انتخابات رئاسية في غضون تسعة أشهر، يرغب في إعادة الظهور على المسرح العالمي بعد فترة من العزلة النسبية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.