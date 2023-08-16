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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب باستقالته.. الإهانات تنهال على زيلينسكي بعد تسببه في كارثة بـ أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قارن مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بـ "ضفدع خارج من الوحل" بسبب نقص الخبرة وعدم القدرة على الرد على الضربات الروسية.

وقال سوسكين: "تحولت لفيف إلى أن تكون غير مغطاة تماما، وضربت منطقة إيفانو فرانكيفسك مرة أخرى. إنهم يتقدمون في كوبيانسك، ويتقدمون في خاركيف”.

وأضاف: “لا يستطيع زيلينسكي فعل أي شيء... إذا كان الضفدع في الوحل، فإنه حتى لو قفز إلى الكرسي الرئاسي لن يتمكن من أن يصبح رئيسا أو قائدا أو مديرا عاما.

وأشار إلى أن ”الرئيس الأوكراني ملزم بإعطاء إجابة في المستقبل القريب”.

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مطالب باستقالته

وقال سوسكين: "إذا لم يرد زيلينسكي على أي شيء الآن، فهذا بسبب أنه ضعيف... يجب عليه بعد ذلك الاستقالة”.

زيلينسكي روسيا أوكرانيا خاركيف

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