إعلان مفاجئ من زيلينسكي بشأن تعبئة القوات الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تعليم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم باستخدام تجربة قتالية حقيقية.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرت على “تليجرام”، بعد زيارة كتائب الجيش الأوكراني في اتجاه ميليتوبول: "يجب تعليم الأوكرانيين الذين تمت تعبئتهم باستخدام تجربة قتالية حقيقية، تحديات واتجاهات حديثة في ساحة المعركة... يجب أن تمتد إلى جميع الألوية، وكذلك جعلها أولوية في مراكز التدريب، خاصة أثناء تدريب الأشخاص الذين تمت تعبئتهم”.

وأضاف أن "تدريب الجنود هو أيضا مسؤولية كل قائد من جميع الوحدات".

وفي وقت سابق، قال النائب الأوكراني، أولكسندر دوبينسكي، إنه قد يتم إعلان تعبئة كبيرة في أوكرانيا في الشتاء المقبل، مع توقع تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى نهاية عام 2024.

وقال دوبينسكي عبر قناته على موقع يوتيوب، إن “هذا الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي يجب أن يكون ذا مغزى وتحقيق أهدافه، سيتطلب تعبئة عدد كبير من الأفراد العسكريين، فتراكم المعدات الذي يمكنك رؤيته، يعني انه يمكن تنفيذ عمليات، ولكنها تحتاج إلى تعبئة كبيرة للغاية، مع التطهير بين المفوضين العسكريين وإعادة التدريب وإرسال أشخاص جدد استعدادا لحشد كبير”، مضيفًا أن كييف ستلجأ إلى تعبئة واسعة النطاق بحلول شتاء 2024 لتحقيق انفراج في القتال.