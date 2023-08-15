عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن موعد نهاية الحرب

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، إن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبًا.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قالت فيريشوك: "إلى متى ستستمر الحرب؟.. يجب أن نكون صادقين. المسار سيكون طويلًا وصعبًا. أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حتى نهاية العام، أو حتي الربيع المقبل، كل هذا غير صحيح”.

وأضافت فيريشوك أن “الأوكرانيين يجب أن ينسجموا لخوض معركة طويلة وشاقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا.

ميدفيديف: هذا ما يحدث إذا تنازلت أوكرانيا عن أراضيها

ضابط مخابرات أمريكي: الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت في أوكرانيا

وكتب بودولياك، عبر “تويتر": “نحتاج فقط إلي أنظمة الدفاع الجوي، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا”.

أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد.. الخارجية تعلن عن رقم واتساب وبريد إليكتروني

مساعدات عاجلة.. أول تعليق من جو بايدن على حرائق هاواي

وزير خارجة إيران: عودة أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتها ليس بعيدا

وزير الدفاع الكاميروني: أفريقيا في مفترق طرق.. ويوجد طلب على مواردها الضخمة

ميدفيديف: هذا ما يحدث إذا تنازلت أوكرانيا عن أراضيها

زلزال عنيف يضرب اليابان .. تفاصيل

ضابط مخابرات أمريكي: الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت في أوكرانيا

هل تتنازل أوكرانيا عن أراضيها للانضمام إلى الناتو ؟.. مستشار زيلينسكي يجيب

ترشيحاتنا

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ