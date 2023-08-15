إعلان صادم من أوكرانيا بشأن موعد نهاية الحرب

قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشوك، اليوم الثلاثاء، إن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريبًا.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قالت فيريشوك: "إلى متى ستستمر الحرب؟.. يجب أن نكون صادقين. المسار سيكون طويلًا وصعبًا. أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حتى نهاية العام، أو حتي الربيع المقبل، كل هذا غير صحيح”.

وأضافت فيريشوك أن “الأوكرانيين يجب أن ينسجموا لخوض معركة طويلة وشاقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا.

وكتب بودولياك، عبر “تويتر": “نحتاج فقط إلي أنظمة الدفاع الجوي، وليس إلى مفاوضات سلام مع روسيا”.