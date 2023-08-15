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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف: هذا ما يحدث إذا تنازلت أوكرانيا عن أراضيها

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على تصريحات رئيس أركان حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن ضرورة تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها إذا رغبت في الانضمام إلى الحلف.

وقال ميدفيديف إنه إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن أراضيها، فإنها ستخسر كييف، مشيرا إلى أن "السلطات الأوكرانية ستضطر إلى نقل العاصمة إلى لفوف، إذا وافق البولنديون بالطبع"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأثارت تصريحات رئيس أركان حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستيان جنسن حول تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها في مقابل الانضمام إلى الحلف جدلا كبيرا.

وقال مستشار مكتب الرئيس فلودومير زيلينسكي ميخائيل بودولاك، إن أوكرانيا لن تتبادل أراضيها من أجل الانضمام إلى الناتو، بحسب تصريحات على شبكة "تويتر" التي تغير إسمها إلى "إكس".

 وأشار بودولاك إلى أنه سيكون من الأفضل لحلف شمال الأطلسي الإعلان عن زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لروسيا، مضيفا "فلماذا إذن نقترح سيناريو التجميد المرغوب فيه لروسيا بدلا من تسريع توريد الأسلحة".

ميدفيديف مجلس الأمن الروسي حلف شمال الأطلسي الناتو تنازل أوكرانيا لفوف كييف

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