ضابط مخابرات أمريكي: الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت في أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت المتواجدة في أوكرانيا من أجل تقويضها.

وقال ريتر: “لدى أنظمة "باتريوت" نظام يحدد الهدف تلقائيًا ويطلق صاروخًا ردًا على تهديد.. الروس يلعبون علي هذه النقطة، مما يجبر صواريخ باتريوت على استخدام كل قذائفهم".

وأشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، إلي أن “هذا يسمح بضربات دون عوائق على كل من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية نفسها والأهداف الاستراتيجية التي غطتها”.

وخلص ريتر إلى أن "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنشآت لنقلها إلى أوكرانيا".