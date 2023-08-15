روسيا تطلق عملتها الرقمية للحد من تأثير العقوبات

أطلقت روسيا مرحلة اختبار الروبل الرقمي، اليوم الثلاثاء، في محاولة للحد من تأثير العقوبات الدولية المفروضة في أعقاب هجومها في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي الروسي، لوكالة “فرانس برس”، “في 15 أغسطس، بدأت اختبارات العمليات بالروبل الرقمي الحقيقي”.

وأضاف أن المرحلة التجريبية تشمل 13 بنكا آخر و600 فرد يمكنهم سداد المدفوعات في 30 نقطة بيع في 11 مدينة روسية.

وأوضح البنك المركزي الروسي، أن “العمليات مجانية ستكون للمواطنين وبأقل عمولة للشركات على المدى الطويل”.

وقال بنك “في.تي.بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا، إنه اختبر بنجاح المعاملات باستخدام الروبل الرقمي في تطبيقه للهاتف المحمول.

ويهدف تحول موسكو للعملات الرقمية إلى الحد من تأثير القيود الدولية على نظامها المالي.