"لأعلى مستوى".. روسيا ترفع رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولار للطن

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، رفع رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط في سبتمبر إلى أعلى مستوى هذا العام، مما يعزز الأموال التي تدخل خزينة الدولة الروسية مع ارتفاع أسعار النفط في روسيا.

ووفقا لوزارة المالية الروسية في بيان لها، فإن الحكومة الروسية رفعت رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولار للطن الشهر المقبل، بزيادة أكثر من الربع عن أغسطس، وهو ما يعادل حوالي 2.92 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عن أن وزارته تنوي عمل تخفيضات جديدة على النفط، وفق ما ذكرت صحف روسية.

وتنوي الوزارة عمل تخفيض على الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل، ما يعد تخفيضا بقيمة 5 دولارات، حيث إن الرقم الحالي هو 25 دولارا.

وقال سيلوانوف: "يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت.. نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط".

وأضاف الوزير أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز ثمانية تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.