تراجع أسعار النفط العالمية قبيل صدور بيانات الصين الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة ،اليوم الثلاثاء، قبيل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي من شأنها أن تقدم أدلة على توقعات أي انتعاش في الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.13% إلى 82.40 دولار للبرميل، وفقدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 86.13 دولار للبرميل.

ومن المنتظر أن تعلن الصين أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت مؤشرات أخرى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم انزلق إلى الانكماش المالي وتراجعت مبادلاته التجارية.