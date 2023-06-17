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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الطاقة الروسي: من الواقعي وصول أسعار النفط إلى 80 دولار للبرميل

صدى البلد

قال وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف إن من "الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى نحو 80 دولارًا للبرميل.

وقال شولجينوف أيضًا إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 20 مليون طن (400 ألف برميل يوميًا) هذا العام، مؤكدًا توقعات بلاده.

وتباينت أسعار النفط هذا العام إذ طغت بيانات تفيد بتباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم، على تخفيض كبار منتجي النفط في مجموعة أوبك+ للإنتاج.

ويتم تداول خام برنت فوق 70 دولارًا للبرميل بعد أن لامس مستوى 80 دولارًا في النصف الثاني من أبريل نيسان، أي أقل بكثير من ذروة تجاوزت 100 دولار العام الماضي.

وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز معا إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميًا) في عام 2022. والمكثفات مستثناة من حصص الإنتاج التي تحددها مجموعة أوبك+ لروسيا.

وقال شولجينوف أيضًا إن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا جاء أقل من التوقعات الرسمية بنسبة تصل إلى 10%.

الصين والولايات المتحدة التوقعات اسعار النفط الغاز الطبيعى الطاقة

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