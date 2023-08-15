أمريكا: صفقة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنتهك قرارات الأمم المتحدة إذا توصلت إلى اتفاق أسلحة مع كوريا الشمالية، بعد أن دعا قادة البلدين إلى مزيد من التعاون.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين: “أي نوع من التعاون الأمني أو صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، إنه من المستحيل حل قضية شبه الجزيرة الكورية حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري، والقوة المادية هي الشيء الوحيد الذي يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة.

وأوضح كانج في خطابة في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي:"إلى أن تعترف الولايات المتحدة بالفشل التام لسياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشمالية وإلغاء مسارها في المواجهة العسكرية ضد جمهوريتنا بشكل لا رجعة فيه، فإن حل أي قضية من خلال الحوار أو المفاوضات لن يكون ممكنًا على الإطلاق، وتظل القوة المادية هي السبيل الوحيد حماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وهذا هو موقفنا الثابت".

وفقًا لوزير الدفاع الكوري الشمالي، فإن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة معركة نووية محتملة.