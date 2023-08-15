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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع نووي.. وزير دفاع كوريا الشمالية: واشنطن لن تنسحب من جارتنا الجنوبية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل حل قضية شبه الجزيرة الكورية حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري، والقوة المادية هي الشيء الوحيد الذي يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة.

وأوضح كانج في خطابة في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي:"إلى أن تعترف الولايات المتحدة بالفشل التام لسياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشمالية وإلغاء مسارها في المواجهة العسكرية ضد جمهوريتنا بشكل لا رجعة فيه، فإن حل أي قضية من خلال الحوار أو المفاوضات لن يكون ممكنًا على الإطلاق، وتظل القوة المادية هي السبيل الوحيد حماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وهذا هو موقفنا الثابت".

وفقًا لوزير الدفاع الكوري الشمالي، فإن تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها تحول شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة معركة نووية محتملة.

وأضاف كانج: "هذا يؤكد مرة أخرى الفلسفة القائلة بأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات هو مجرد صدى فارغ، والطريقة الوحيدة والدقيقة لمنع نشوب حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية تكمن في وجود قوات ردع عسكرية".

وشدد على أنه من غير المرجح أن تقترح واشنطن بصدق تعليقًا مؤقتًا للتدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، أو رفض نشر قوات استراتيجية وتقليص القوة في كوريا الجنوبية.

وأشار إلى أنه حتى في هذه الحالة، فإننا ندرك تمامًا أن التطلع الأمريكي العدواني الشرير لتجريدنا من الأسلحة النووية وتدمير نظامنا عسكريًا لا يمكن أن يغير ولو ذرة واحدة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بكلمتها على أعلى مستوى.

وتابع: "حتى إذا سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها الاستراتيجية أو غواصتها النووية من شبه الجزيرة الكورية، فسوف يستغرق الأمر مجرد أيام لإعادة نشرها مرة أخرى إذا قرروا ذلك؛ وسوف يستغرق الأمر نصف شهر فقط لإعادة الجيش الأمريكي مرة أخرى بمجرد انسحابها من كوريا الجنوبية".

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